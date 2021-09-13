تونس تتسلّم 200 ألف جرعة تلقيح من الولايات المتحدة الأمريكية

تسلّمت تونس، اليوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، دفعة جديدة من اللقاحات ضدّ كوفيد-19 بلغ عددها 200 ألف جرعة منحتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلادنا في إطار مبادرة « كوفاكس ».

وتم تسلّم هذه الجرعات من التلاقيح بحضور علي المرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحّة العسكرية، ودونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وإيف سوتاران، ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، وماريلينا فيفيانا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس.

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