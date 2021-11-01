تونس تتسلّم 3 مولدات أكسجين ممنوحة من هولاندا والمنظمة العالمية للصحة

تسلّمت تونس، اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 بميناء رادس، 3 مولدات أكسجين ممنوحة من هولاندا (مُوَلّد واحد) والمنظمة العالمية للصحة (مُوَلدّان اثنان)، وذلك في إطار مزيد تعزيز قدرات بلادنا على التصدي لجائحة كوفيد-19.

وتم تسلّم هذه المولدات بحضور علي مرابط، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحّة العسكرية، وTon Lansink، سفير هولاندا بتونس، وجمانة هرمز، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس.

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