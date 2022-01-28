تونس تتسلّم 310 ألف جرعة تلقيح من الولايات المتّحدة الأمريكية

تسلّمت تونس، اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 بمطار تونس قرطاج الدولي، 310 ألف جرعة من التلاقيح منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة بلادنا لمساعدتها على مجابهة جائحة كوفيد-19.

وحضر موكب تسلّم هذه التلاقيح عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، ودونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

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