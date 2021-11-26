تونس تتسلّم 400 ألف جرعة تلقيح من فرنسا

تمّ اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، بمطار تونس قرطاج الدولي، تسلّم 400 ألف جرعة من التلاقيح ضدّ فيروس كوفيد-19 منحتها الجمهورية الفرنسية لبلادنا في إطار منظومة « كوفاكس ».

وتم تسلّم هذه التلاقيح بحضور علي مرابط، وزير الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، و Fatene BENHABYLES-FOETH، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة فرنسا بتونس، و Marilena VIVIANI، ممثّلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، و جمانة هرمز، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس.

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