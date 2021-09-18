تونس تتسلّم 5 مولدات أكسجين من السعودية

تسلمت تونس 5 مولدات أكسجين ممنوحة من المملكة العربية السعودية في إطار دعمها لجهود بلادنا لمجابهة جائحة كوفيد-19.

وسيقع تركيز هذه المولدات في مستشفيات قابس وبنزرت ودوز ومتلوي وبنقردان في إطار خطة وطنية استباقية لتوفير الاستقلالية والتأمين الدائم للأكسجين الطبي للمستشفيات.

وتم تسلم مولدات الأكسجين، ظهر اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، بحضور علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

كلمات البحث :السعودية;تونس;مولدات أكسجين