تونس تتسلّم 50 جهاز مكثف أوكسجين من فلسطين

تم، اليوم الاثنين 9 أوت 2021، تسلم 50 جهاز مكثف اوكسجين ممنوح من دولة فلسطين الشقيقة لدعم جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وعبرت رئاسة الجمهورية عن شكرها وتقديرها لهذه المبادرة التلقائية التضامنية التي تعكس متانة علاقات الأخوة الصادقة بين الشعبين التونسي والفلسطيني وتكرس قيم التعاون والتآزر والإيثار، وتنوه عاليا برمزية هذه الحركة النبيلة.

وقد تم تسلم هذه المعدات بحضور الفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وهائل الفاهم، سفير دولة فلسطين بتونس.

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