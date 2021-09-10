تونس تتسلّم 500 ألف جرعة تلقيح من الولايات المتّحدة الأمريكية

تلقّت تونس 500 ألف جرعة من التلاقيح ضد كوفيد-19 منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة « كوفاكس » لمعاضدة جهود بلادنا في مواجهة هذه الجائحة.

وتم تسلّم هذه الجرعات من التلاقيح، صباح اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، بحضور علي المرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحّة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وإيريكا تيبولت، ممثّلة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وإيف سوتاران، ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، وماريلينا فيفيانا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس.

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