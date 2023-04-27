تونس تتسلّم 6 سيّارات إسعاف هبةً من الصين

أشرف وزير الصحّة علي المرابط يوم الأربعاء 26 أفريل 2023، وبحضور سفير جمهوريّة الصّين الشعبيّة بتونس Wan Li على موكب تسلّم هبة تتمثّل في ستة 6 سيّارات إسعاف.

وثمّن علي المرابط بهذه المناسبة التّعاون المثمر القائم بين الجمهورية التونسية وجمهوريّة الصّين الشّعبية والذّي يشمل عديد البرامج والمشاريع الصحّية، منوّها بالخصوص بمعاضدة الصّين للنظام الصحّي التّونسي خلال مجابهة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها.

ومن جهته، عبّر السفير الصّيني عن عزم بلاده مواصلة هذا التّعاون وتنويع مجالاته.

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