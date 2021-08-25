تونس تتسلّم 600 ألف جرعة من التلاقيح من السعودية

تسلمت تونس، ظهر اليوم الأربعاء 25 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، 600 ألف جرعة من التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 منحتها المملكة العربية السعودية إلى بلادنا.

وتم تسلم هذه الدفعة الأولى من التلاقيح بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، والبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وعبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.

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