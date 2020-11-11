تونس تتفق مع ليبيا على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي خلال التنقل بين البلدين

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق، اليوم، مع الجانب الليبي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمّن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل التوقي من جائحة كوفيد – 19 خلال تنقلهم بين البلدين.

ويتضمّن هذا البروتوكول، وفق البلاغ، إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة-وازن.

كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الاتصالات مازالت جارية بين الجهات المختصة في البلدين من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.

كما أفادت الوزارة بأنه، حسب الاتفاق الثنائي سينطلق العمل بهذا البروتوكول الصحي المشترك ابتداء من يوم السبت 14 نوفمبر 2020.

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