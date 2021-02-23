تونس تتلقى مساعدات طبية أمريكية بقيمة 4 مليون دولار

أعلنت السفارة الأمريكية بتونس في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تقديم الحكومة الأمريكية معدات طبية بقيمة 4 مليون دولار (10.75 مليون دينار) لفائدة 33 مستشفى جهوي قصد الاستجابة للحاجيات الملحة لمقاومة فيروس كورونا.

وسلّمت الحكومة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للخدمات إلى وزارة الصحة أول دفعة ضمن 3 دفعات من معدات حيوية ستوفر الدعم اللازم للمستشفيات ومخابرها.

وتتضمن هذه المساعدات 55 ثلاجة مجمّدة، و270 مولد أكسيجين عالي التدفق، و308 مجمع وحدات حقن، و200 مقياس تأكسج، و110 آلة تطهير الاسطح، و20 وحدة لمعالجة المياه، و66 منظار حنجرة بالفيديو.

يُشار إلى أن الحكومة الأمريكية كانت قد قدمت إلى تونس منذ شهر مارس 2020 دعما مخصصا لمقاومة فيروس كوفيد-19 بقيمة 36 مليون دينار لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الفورية وطويلة المدى، وفق البيان ذاته.

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