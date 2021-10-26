تونس تتلقى 4 ملايين و336 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى موفى 2021

أعلن رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 الهاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنّ تونس ستتلقى إلى حدود أواخر سنة 2021 ، ما يناهز 4 ملايين و336 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، أغلبها من نوع لقاح « فايزر-بيونتيك » بالإضافة إلى كمية أخرى من الجرعات خلال السنة المقبلة.

وأكّد الوزير أن التلاقيح المضادة لسارس-كوف-2 متوفرة وعلى المواطنين الإقبال بكثافة على عملية التطعيم، لافتا إلى أن تونس استقبلت إلى حدود اليوم 13 مليونا و520 ألفا و972 جرعة من التلاقيح المضادة لكوفيد-19.

وتتوفر حاليا بالصيدلية المركزية التونسية 3 ملايين جرعة من التلاقيح المضادة لكورونا بالإضافة إلى قرابة 200 ألف جرعة في مراكز التلقيح بمختلف ولايات الجمهورية و290 ألف جرعة لم يتم بعد استغلالها أو توزيعها إلى حين حصولها على التراخيص.

وأفاد الهاشمي الوزير أن نسق التلقيح ضد كورونا لا يزال ضعيفا نسبيا بالبلاد التونسية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تستدعي يوميا 100 ألف شخص، يستجيب منهم فقط ما بين 30 و50 ألف مواطن لدعوة التلقيح.

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