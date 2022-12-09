تونس تثمن موافقة الاتحاد الأوروبي على المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

ثمنت تونس إعلان المُفوّضية الأوروبية، الصادر اليوم الخميس ، عن موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تخصيصَ مبلغ 307.6 مليون أورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا، والذي يُعرَفُ بمشروع ELMED.

وأبرزت ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، أن تونس تعتبر الدولة الوحيدة خارج الفضاء الأوروبي التي تستفيدُ من هذه التمويلات ، معتبرة أن هذه الخطوة تعدّ تتويجا لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء بمساهمة كلّ الهياكل الوطنية المعنية.

وأضافت أن المشروع سيمكنها من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي ، فضلا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة.

وأكدت تونس أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا، ولَبِنَةً هامّة لتعزيز التعاون التونسي الإيطالي وخطوة نحو دعم العلاقات التونسية الأوروبية والارتقاء بالشراكة بين الجانبين إلى أفضل المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تشغيل الكهرباء الإيطالية تيرنا والمفوضية الأوروبية أعلنتا اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مشروعا لمد خط كهربائي تحت البحر بين إيطاليا وتونس بتمويل يبلغ نحو 307 ملايين يورو (324 مليون دولار).

وقالت تيرنا إن الوزارة المعنية بالبيئة وأمن الطاقة في إيطاليا بدأت إجراءات ترخيص المشروع الذي من المفترض أن يبلغ إجمالي تكلفته نحو 850 مليون يورو.

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