تونس تحتضن مناورات «الأسد الإفريقي» العسكرية بمشاركة عدة دول

أعلن الجنرال الأمريكي، كريستوفر جي كافولي، القائد العام للجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا في ندوة صحفية عن بعد يوم الثلاثاء، إن تونس ستحتضن في شهر جوان المقبل، مع اسبانيا و المغرب والسينغال، مناورات « الأسد الإفريقي » التدريبية متعددة الجنسيات (African Lion).

واعتبر كافولي أن هذه التدريبات » تمثل فرصة للدول المشاركة فيها لدعم القدرات العملياتية لقواتها العسكرية ».

واضاف الجنرال بأن « هذه المناورات تهدف أساسا إلى تقوية التعاون العسكري بين الدول المشاركة فيه بما يعزز قدراتها على مجابهة النزاعات المحتملة التي قد تطرأ فضلا عن مواجهة التهديدات الإرهابية التي تحدق بدول المنطقة »، حسب تعبيره.

واوضح الجنرال كافولي خلال اللقاء الصحفي ان هذه المناورات ستتضمن تمارين بحرية وجوية وأخرى محمولة جوا (مجولقة) بالإضافة الى تدخلات طبية لفائدة سكان المناطق المعنية.

من جهته قال الجنرال، أندرو روهلينغ، نائب القائد العام للجيش الامريكي في أوروبا وإفريقيا وقائد قوة المهام في جنوب أوروبا وإفريقيا، إن « تونس ستستضيف غالبية مناورات هذا التدريب العسكري المشترك » .

واعتبر روهلينغ ان تونس هي « حليف استراتيجي على المستوى العسكري للولايات المتحدة الامريكية »،حسب تقديره وسيشارك نحو عشرة آلاف عسكري في النسخة الجديدة من مناورات « الأسد الافريقي »التدريبية متعددة الجنسيات والتي تم الغاؤها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا .

وينتمي هؤلاء العسكريون، وفق الجنرال كافولي الى عدة دول على غرار الولايات المتحدة الامريكية وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا والسينغال وبلجيكا وكندا وفرنسا والمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة .

ومن المنتظر ان يؤدي الجنرال كافولي، ومساعده الجنرال هولينغ ،اليوم الأربعاء، زيارة لتونس للباحث حول الاستعدادات مناورات تدريبات « الاسد الافريقي »، وفق ما ذكره مصدر في وزارة الدفاع الوطني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

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