تونس تحتفل بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني

تحتفل اليوم الخميس 24 جوان 2021، المؤسسة العسكرية بالذكرى 65 لانبعاث الجيش الوطني.

واعتبارا للظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا بسبب جائحة كورونا فقد اقتصرت مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى على بعض التظاهرات وهي المهرجان العسكري والمعرض الوثائقي ورفع العلم بساحة القصبة وفق بروتوكول صحّي أعد للغرض ويقوم بالأساس على تقليص في عدد الحضور في هذه التظاهرات.

وستُنظم وزارة الدفاع الوطني بالمناسبة، تظاهرة الأيام المفتوحة للمتاحف العسكرية وذلك أيام 24 ـ 25 ـ 26 جوان الجاري.

وسيحظى المواطنون بالاطلاع على جوانب من تاريخ تونس العسكري الذي تعود جذوره إلى الحضارة القرطاجية، وذلك من خلال زيارة المتاحف الثلاثة الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني والتي تشرف عليها إدارة التراث والإعلام والثقافة بالوزارة، وهي المتحف العسكري الوطني « قصر الوردة » بمنوبة والمتحف العسكري لخط مارث الدفاعي ومتحف الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية.

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