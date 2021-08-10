تونس تحتل الصدارة افريقيا في ترتيب المدن الأشد حرارة

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء، أن تونس تحتل الصدارة افريقيا في ترتيب المدن الاشد حرارة والست المدن الاسخن بأفريقيا كانت تونسية.

وكشف الرصد الجوي بأنه على الصعيد العالمي باجة، بنزرت وتونس يحتلون المركز الرابع في ترتيب المدن الاسخن بحرارة بلغت 48.9، مشيرا إلى أن ولاية باجة اليوم تجاوزت رقمها القياسي الجديد 48.8 المسجل يوم أمس.

الارقام القياسية الأخرى كانت كالتالي: بنزرت 48.9 وبذلك تتجاوز رقمها السابق 45.4 المسجل يوم 9 اوت من سنة 1999، و بتونس قرطاج، الرقم الجديد هو 48،9 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 46،8 لمسجل يوم 1 اوت من سنة 1982، أما بالمنستير بلغت الحرارة القصوى 46،7 وبذلك يتم تجاوز الرقم السابق 40،6 المسجل يوم 2012/08/05، كما تم تسجيل رقم جديد بزغوان حيث بلغت الحرارة 47،5 متجاوزة الرقم السابق 46،5 المسجل يوم 1970/08/07.

حرارة مرتفعة الليلة وتتراوح بين 30 و35 درجة وتصل الى 38 بالجنوب الغربي.

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