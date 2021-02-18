تونس تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا في استخدام التجارة الإلكترونية

كشف تقرير حول مؤشرات التجارة الإلكترونية لسنة 2020 صادر يوم الأربعاء 17 فيفري 2021، من قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، أن تونس احتلّت المرتبة 77 عالميا والمرتبة الثالثة على مستوى إفريقيا بنتيجة 6ر54 في ما يخص التجارة الإلكترونية.

ويقيم المؤشر 152 بلدا حسب استعدادها للتجارة الإلكترونية، بقيمة استثمارات قدرت بــ 4400 مليار دولار في سنة 2018، بزيادة بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2017.

وصنفت البلدان بناء على القدرة على الوصول إلى خوادم الأنترنات الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنات ولديهم حساب مع مؤسسة مالية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف الجوال.

كما يبين هذا المؤشر أن أوروبا تظل، إلى حد بعيد، المنطقة الأكثر ملاءمة للتجارة الإلكترونية، و تتصدر سويسرا القائمة، متقدّمة مباشرة على هولندا. وفي سنة 2019، استخدم 97 بالمائة من سكان سويسرا الأنترنات.

وتظهر الاقتصاديات غير الأوروبية، الوحيدة في المراكز العشرة الأولى، وهي سنغافورة، في المرتبة الرابعة وهونغ كونغ (الصين) في المرتبة العاشرة.

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