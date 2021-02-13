تونس تدعم السعودية وتدين العمليات الإرهابية التي تستهدفها

أدانت تونس اليوم السبت، بشدة الاعتداءات التي تنتهك سيادة المملكة العربية السعودية والمخالفة للقانون الدولي إثر تواتر العمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية بها.

كما جددت تونس الإعراب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها في الذود عن مصالحها.

كما أكدت تونس دعمها المتواصل للمملكة العربية السعودية في مجابهة مثل هذه الأعمال العدائية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن هذا البلد الشقيق واستقرار كامل المنطقة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

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