تونس تدعو أمريكا وإيران إلى تغليب لغة الحوار لحلّ القضايا الخلافية

أعربت تونس عن بالغ قلقها وأسفها من التطوّرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة ولا سيّما التوتّر الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر اغتيال اللواء قاسم سليماني.

ودعت الخارجية التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، إلى تغليب لغة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية سبيلا لحلّ كافة القضايا الخلافية خدمة للسلم والأمن الدوليين.

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