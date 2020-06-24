تونس تدعو إلى التصدّي لمخطّط الاحتلال بضم أجزاء من فلسطين ومنع تنفيذه

أكد وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية اليوم الأربعاء، أنّ مخطّط ضمّ الاحتلال الصهيوني أجزاء من الأراضي الفلسطينية يمثّل انتهاكا جسيما للقانون الدولي واستهتارا بالقرارات الأممية، وإيغالا في العدوان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحباطا لأيّ مسعى لإعادة إطلاق مسار السلام الذي يمثّل ضرورة ملحّة إقليميا ودوليا. كما ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على مجمل الأوضاع بالمنطقة.

وأكدت تونس موقفها الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه على حدود 04 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتسوية جميع قضايا الحل النهائي، وذلك في إطار سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية، مشددة على أنّ الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، وأنّ إجراءات سلطات الاحتلال الصهيونية باطلة وكلّ ما ينتج عنها مرفوض ولا تترتّب عنها أيّة آثار قانونية.

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