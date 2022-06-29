تونس تدعو السودان واثيوبيا إلى التهدئة وانتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات

عبرت تونس في بيان لها اليوم الأربعاء، عن انشغالها العميق إثر التصعيد العسكري الخطير في المنطقة الحدودية بين السودان واثيوبيا، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ودعت تونس إلى التهدئة وضبط النفس و انتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات الحدودية بين البلدين بالطرق السلمية وفقا للقانون الدولي، وفي إطار الآليات المعتمدة داخل الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في تجنيب المنطقة ويلات الاقتتال والانقسام ويعزز دعائم الأمن والاستقرار بها.

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