تونس تدعو المجتمع الدولي للتحرك سريعا لوقف انتهاكات الاحتلال

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الجمعة، بلاغا على إثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال في فلسطين وآخرها اقتحام مدينة جينين ومخيّمها في الضفة الغربية.

وجدّدت تونس التأكيد على أنه بقدر تقديرها للشعب الفلسطيني الأبي وتضامنها الكامل وغير المشروط معه في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، بقدر ما تدعو المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمّل مسؤوليّاته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات ‬‎ ‎‫والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدّولي.‬‬‬‬

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