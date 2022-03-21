تونس تدعو المجموعة الدولية للالتزام بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

دعت تونس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار « أصواتٌ للعمل ضد العنصرية » ، المجموعة الدولية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والعمل على تنفيذ بنود اعلان وبرنامج عمل « دربان » والعقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، وترسيخ مضامين هذه المرجعيات الأممية في ظل التحديات الجسيمة التي يفرضها المشهد الدولي الراهن بجميع تعقيداته.

وفي هذا السياق، جددت بلادنا الترحيب بإقرار الجمعية العامة ليوم 31 أوت يوما دوليا للمنحدرين من أصل إفريقي وأيضا بقرار ها المعتمد بالإجماع في 2 أوت 2021 والمنشئ لمنتدى أممي دائم للمنحدرين من أصل إفريقي، وهي خطوة تاريخية نحو تكريس حقوق هذه الفئة والاهتمام بأوضاعها.

كما أيّدت تونس النداء الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل اعتماد ما أسمته « خطة تحويلية » « Transformative Agenda « من أجل تفكيك التمييز وإنهاء الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة.

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغها، إلى أن تونس كانت سباقة وما تزال في إرساء نظم تشريعية، ترجمت ريادتها إقليميا ودوليا في مجال مناهضة التمييز العنصري انطلاقا من قرار إلغاء الرق والعبودية سنة 1846 وصولا إلى اعتماد القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكدت تونس عزمها على المضي قدما في التصدي للتمييز العنصري وكل ما يتصل به من عنف وتطرف، مشددة على أهمية تبني مقاربة تشاركية قائمة على تمكين الشباب وانخراطه الفاعل في الشأن العام، وإيلاء التثقيف في مجال حقوق الإنسان الأهمية القصوى من أجل تنشئة أجيال متشبعة بمبادئ وقيم التسامح وقبول الاختلاف لتحقيق التغيير المنشود وبناء مجتمعات إنسانية قائمة على التعايش السلمي وتكريس دعائم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

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