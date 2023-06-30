تونس تدعو المجموعة الدولية لوضع حد لتصاعد حوادث احراق المصحف الشريف

أدانت تونس بشدة اقدام أحد المتطرفين على إحراق نسخة من القرآن الكريم بمدينة ستوكهولم السويدية، تزامنا مع احتفال المسلمين في شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، في استفزاز صارخ ومتعمد لمشاعرهم وازدراء لمعتقداتهم.

أعربت تونس عن رفضها القاطع لهذه الجريمة النكراء وهذه الممارسات البغيضة، البعيدة كل البعد عن حرية الفكر والتعبير، والمنافية للقيم الإنسانية الكونية التي جاءت بها الكتب السماوية المقدسة.

كما دعت تونس المجموعة الدولية للتدخل العاجل من أجل وضع حد لتصاعد حوادث احراق المصحف الشريف وتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا، وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم، مؤكدة مجدّدا على ضرورة نبذ العنف والكراهية والتطرف، وإعلاء قيم الوسطية والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، التي كرّسها الدين الاسلامي الحنيف.

كلمات البحث :المصحف الشريف;تونس;مجموعة دولية