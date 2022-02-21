الخارجية تدعو جاليتنا بأوكرانيا للحذر وتجنّب المناطق الخطرة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها، أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الوضع الأمني في أوكرانيا.

ودعت الوزارة أفراد جاليتنا المتواجدين بالأراضي الأوكرانية تحسبا لأية تطورات محتملة، إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو وفرصوفيا لتحيين معطياتهم الشخصية والقنصلية.

كما طالبت الوزارة الجميع بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب المناطق الخطرة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن سلطات بلد الإقامة، حاثة أفراد الجالية المقيمين بصفة خاصة بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، على مغادرة هذه المناطق ضمانا لسلامتهم.

ودعت الوزارة أفراد الجالية الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية بصفة آنيّة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة طالما ما تزال إمكانيات السفر متاحة.

كما أوصت الوزارة كل التونسيين الراغبين في التوجه إلى دولة أوكرانيا بتأجيل سفرهم إلى وقت لاحق، ريثما يستقر الوضع.

كلمات البحث :أوكرانيا;تونس;مناطق خطرة