تونس تدعو لفتح تحقيق مستقل بخصوص العثور على مقابر جماعية بترهونة

أعربت تونس اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقها على إثر الأنباء المفزعة بخصوص العثور على مقابر جماعية بمدينة ترهونة، في تطور بالغ الخطورة للأوضاع يؤكّد مرّة أخرى أنّ الخيارات العسكرية لا يمكنها إلا أن تزيد في تعقيد الأزمة وزرع بذور الفتنة وتعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق.

وأكدت تونس ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف بخصوص هذه المقابر، فإنها تجدّد دعوتها كافة الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والحفاظ على حياة المدنيين، ولا سيّما الأطفال والنساء.

كما دعت تونس إلى احترام حظر السلاح على ليبيا وضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق التسوية السياسية عن طريق الاحتكام إلى الحوار السلمي في إطار المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، وذلك وفق الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

كلمات البحث :تحقيق;ترهونة;تونس;مقابر جماعية