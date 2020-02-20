تونس تدين الاعتداء الإرهابي قرب فرانكفورت وسط ألمانيا

أعربت تونس اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي جدّ اليوم في مدينة « هاناو » قرب فرانكفورت وسط ألمانيا، والذي راح ضحيته11 قتيلا.

وتقدّمت تونس بالتعازي والمواساة لأهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى، معبرة عن تعاطفها مع الشعب الألماني الصديق ومساندتها لجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية في مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة والتطرف العنيف للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما جددت تونس دعوتها إلى مواصلة الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق لمجابهة كافة أشكال العنف والتطرف والارهاب المهددة لأمن وسلامة الدول ولثقافة التعايش السلمي وقبول الآخر بين كل شعوب العالم.

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