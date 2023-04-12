تونس ترد على بيان مفوضية شؤون اللاجئين

أكدت وزارة الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، في ردها على البيان الصّادر عن ممثليّة المفوّضيّة السّامية لشؤون اللاّجئين بتونس بتاريخ 11 أفريل 2023 حول الاعتداء الذي تعرّض له مكتبها بتونس من قبل عددٍ من اللاّجئين وطالبي اللّجوء والمُهاجرين، أنّ تدخّل الوحدات الأمنيّة التّونسيّة تمّ استجابةً لطلب ممثليّة المفوّضيّة السّامية بعد حادثة اقتحام مكتبها وفشل محاولات التّفاوض مع المحتجّين في عدّة مناسباتٍ سابقة.

كما شددت وزارة الخارجيّة على ضرورة إبراز حقائق الوقائع والتزام مواقف مُتناسقة مع مضمون الطّلبات المُقدّمة من قِبَل الممثّليّة خلال اللّقاءات مع الجهات الرّسميّة التّونسيّة، بما من شأنه إنارة الرّأي العام بكُلّ موضوعيّة.

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