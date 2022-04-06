تونس تستدعي السفير التركي: نرفض تصريح أردوغان ولا نسمح بالتشكيك في مسارنا الديمقراطي

أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء، أنه أجرى اتّصالا مع وزير خارجية تركيا مع استدعاء سفير تركيا بتونس.

وقال الجرندي إنّه أبلغهما برفض تونس تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي.

وللتذكير فقد أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها مساء أمس الثلاثاء، عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص تونس، معتبرا هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعتبر في بيان صحفي أصدره بخصوص التطورات الأخيرة في تونس يوم الاثنين، أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

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