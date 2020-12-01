تونس تسترجع 1705 عينة من الأعلاف من أستراليا

قام البنك الوطني للجينات خلال الأسبوع المنقضي، باسترجاع 1705 عينة تونسية من الأعلاف من بنك جينات استراليا من جملة حوالي 3401 عينة، وذلك في إطار عمله على استرجاع جميع الأصناف المحلية الموجودة في بنوك الجينات الأجنبية .

وأكد البنك أن هذه الخطوة تًمثّل إنجازا مهما على الصعيد الوطني حيث سيعزز البنك موروثه الجيني بأصناف اندثر الكثير منها تحت وطأة الجفاف و الرعي الجائر.

كلمات البحث :أستراليا;أعلاف;تونس