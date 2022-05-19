تونس تستضيف التمرين البحري متعدد الأطراف «Phoenix Express 2022»

تستضيف تونس خلال الفترة الممتدة من 21 ماي إلى 04 جوان القادم، وللسنة الثانية على التوالي التمرين البحري متعدد الأطراف « Phoenix Express 2022″ في نسخته السابعة عشر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

ويشارك في فعاليات هذا التمرين 13 دولة من شمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكيّة ممثلة بوحدات بحرية وجوّية وفرق طلائع البحريّة ومكوّنين وملاحظين. كما تشارك عدّة منظمات دولية على غرار مكتب الأمم المتحدة لمقاومة المخدرات والجريمة والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري.

ويهدف هذا التمرين إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن إستعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصّة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات.

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