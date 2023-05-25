تونس تستعدُّ لإطلاق بنك لريادة أعمال الشباب

تستعد تونس إلى إطلاق بنك لريادة أعمال الشباب بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية حتى يكون آلية تساعد أصحاب أفكار المشاريع من الشباب على تحقيق طموحاتهم و إندماجهم بنجاعة في الدورة الإقتصادية.

وقدّم وزير الاقتصاد سمير سعيّد لرئيس البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi Adesina لمحة حول أبرز البرامج والمشاريع التي تم إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025، معربا عن الحرص بأن يكون البنك الإفريقي للتنمية من ابرز الشركاء في تجسيمها، موجّها الدعوة لـ Adesina و خبراء البنك للمشاركة في « الندوة الدولية للإستثمار » التي سيتم تنظيمها في بداية شهر نوفمبر القادم و الإطلاع عن كثب على مختلف البرامج والمشاريع التنموية المزمع تنفيذها.

و تطرق الجانبان بالمناسبة إلى برامج التعاون المالي والفني الجارية و المشاريع المقدمة للتمويل فضلا عن برنامج دعم الميزانية للسنة الحالية.

كما تم التعرض إلى إستعداد تونس للمساهمة في دعم » المؤسسة الإفريقية لتكنولوجيات الصيدلة و صناعة الأدوية التي أحدثها البنك ومقرها بكيقالي بروندا ، حيث أعرب الوزير عن إمكانية عقد إتفاقيات شراكة مع مخبر باستور في هذا الشأن، بإعتبار ما حققته تونس في هذا المجال من تطور ونجاحات وما إكتسبته فيه من خبرة واسعة.

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