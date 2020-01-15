تونس تستغرب بشدّة إقصاءها من مؤتمر برلين حول ليبيا

أعرب السفير التونسي لدى ألمانيا « أحمد شفرة » في حوار لوكالة « دوتشيه فيله » الألمانية. DW اليوم الأربعاء، استغراب تونس الكبير ومفاجأتها بقرار « إقصائها » من مؤتمر برلين الذي أعلنت الحكومة الألمانية عقده الأحد المقبل لبحث الأزمة الليبية.

واعتبر السفير التونسي أن إقصاء تونس لا يتناسب مع وضعها حاليا كعضو (غير دائم) في مجلس الأمن الدولي.

ووفقا لبيان مجلس الحكومة الألمانية، ستشارك في المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

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