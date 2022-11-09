تونس تستلم من ليبيا شحنة بنزين تقدر بـ30 مليون طن من الوقود

اخر تحديث : 09/11/2022

تونس ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت شحنة بنزين إلى تونس، التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة مسّت قطاع المحروقات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، بأن تونس استلمت أمس الثلاثاء من ليبيا شحنة تقدر بـ30 مليون طن من الوقود، وذلك بالتنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات التونسية.


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