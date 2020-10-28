تونس تستنكر المس من مقدسات المسلمين وبالرسول الأعظم

عبرن تونس اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، عن استيائها العميق من الحملة التي تقودها بعض الجهات باسم حرية التعبير والتي تستفز مشاعر ومقدسات المسلمين وتمس بالرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

كما أعربت وزارة الخارجية في بلاغ لها، عن استنكارها ورفضها لهذه الممارسات التي من شأنها أن تغذي نزعة التطرف والإرهاب، فإنها تدعو إلى النأي بالمقدسات عن الصراعات السياسية والإيديولوجية وتكريس قيم التسامح والحوار بين الشعوب.

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