تونس تستنكر بشدة هجوما مسلحا استهدف قافلة أممية في الكونغو الديمقراطية

استنكرت تونس بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي استهدف أمس الاثنين، قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي بكينشاسا « لوكا أتانازيو » ووفاة ثلاثة أشخاص.

وتقدمت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، بالتعازي والمواساة للحكومة الإيطالية ولعائلة السفير وكذلك لأسر الضحايا ولكافة العاملين في برنامج الأغذية العالمي، معربة عن إدانتها لمثل هذه الأعمال الإجرامية الجبانة التي استهدفت منظمة الأمم المتحدة وممثل دبلوماسي لدولة صديقة في خرق سافر للقانون الدولي.

كما جددت تونس رفضها لكافة أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة أمن وإستقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كلمات البحث :الكونغو الديمقراطية;تونس;قافلة أممية;هجوم