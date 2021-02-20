تونس تسجل إصابتين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أعلن مدير معهد باستور الهاشمي الوزير في ندوة صحفية اليوم السبت، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في تونس لدى شخصين في كل من باردو والمرسى.

وبين الوزير بأنّ هذه السلالة تحمل تغيرات على غرار التي تم اكتشافها في الفيروس المتحور جينيا في بريطانيا وجنوب افريقيا.

من جهتها، أكدت مديرة مخبر البحث بمعهد باستور، هندة التريكي، أن الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة من كورونا، تعود لرجل متقدّم في السن ويعاني من أمراض مزمنة وقد توفي، في حين تتعلق الحالة الثانية بتلميذ يدرس في معهد ثانوي.

وأضافت التريكي بأن التلميذ لم يكن يعاني من أي أعراض، وتجري حاليا عمليات التقصي في المعهد الذي يدرس فيه.

وبينت وزارة الصحة بأن نتائج التقصي الأولي لم تثبت إلى الآن خطورة معينة لهذه السلالة سواء من ناحية الأعراض او سرعة الإنتشار.

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