تونس.. تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليُصبح عدد الحالات المصابة حاليا 38 حالة بعد شفاء أول مصاب.

والحالات المصابة، 14 منها محلية والبقية مستوردة.

وبينت بن علية بأن 4 حالات حاليا مقيمين بأقسام الإنعاش، إحداهما في مستشفى فرحات حشاد بسوسة وحالتان بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة .

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