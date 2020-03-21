تونس.. تسجيل 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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القيروان: تسجيل حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا تم اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في ولاية القيروان، أص ...

سابع حالة إصابة بفيروس كورونا في تونس أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة مستوردة بفيروس ...

ألمانيا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أعلنت السلطات الألمانية تسجيل أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل ...

تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس "كورونا" خلال أسبوع في السعودية أعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم الاثنين عن تسجيل خمس حالات مؤكدة بفيروس "كورو ...