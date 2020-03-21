تونس.. تسجيل 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

اخر تحديث : 21/03/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

نصاف بن علية

أعلنت إنصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة خلال نقطة إعلامية اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 60 حالة مؤكدة من بين 126 تحليلا مخبريا بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.
وأشارت بن علية إلى أن 41 من الحالات المسجلة مستوردة و19 محلية تتوزع على 13 ولاية.
وبينت بن علية بأن 7441 شخصا مازالوا حاليا تحت الحجر الصحي .


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