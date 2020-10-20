تونس تسجّل 1723 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 19 أكتوبر 2020، تسجيل 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 4557 تحليلا ما يرفع عدد المصابين إلى 44450 شخصا منذ بداية الجائحة.

كما تم تسجيل 24 حالة وفاة خلال يوم أمس الاثنين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 711 شخصا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم في المستشفيات يوم 19 أكتوبر، 1020 شخصا، 166 مصاباً يقع التكفل بهم حالياً بأقسام العناية المركزة و95 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



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