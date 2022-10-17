تونس تشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بميلانو

انتظمت اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 بمقر وزارة السياحة، جلسة عمل تنسيقية بإشراف وزير السياحة محمد المعز بلحسين استعدادا للمشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للصناعات التقليدية « ارتيجيانو ان فيارا » (Artigiano in Fiera) الذي سيقام بمدينة ميلانو الإيطالية من 03 إلى 11 ديسمبر 2022، وذلك بحضور منظم الصالون الإيطالي « انطونيو انطغلياتي » والوفد المرافق له، والمديرون العامون بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.

وتم خلال الجلسة تقديم مختلف مكونات الصالون والفرص التي يتيحها للترويج للمنتوجات التقليدية والحرفية التونسية مع التطرق إلى المشاركة التونسية السنة الفارطة التي كانت فرصة هامة للحرفيين التونسيين لترويج منتوجاتهم والتخفيف من حدة جائحة كورونا التي تسببت في توقف نشاطهم لقرابة السنتين.

وأكد وزير السياحة بالمناسبة على أهمية المشاركة في هذا المعرض الدولي، الذي يحضره أكثر من مليون زائر فضلا عن تواجد مختلف وسائل الإعلام العالمية لتغطية فعاليات المعرض، لما يتيحه من فرصة هامة للترويج للوجهة التونسية عموما ولما تزخر به بلادنا من مقومات سياحية وثقافية وتثمين ما يوفره قطاع الصناعات التقليدية من فرص تسويق لمنتوجات ذات قيمة مضافة عالية ورمز للأصالة والهوية التونسية وفرصة لمختلف المهنيين للترويج لمنتوجاتهم والتواصل مع رواد المعرض وتقديم ابتكاراتهم وتقاسم خبراتهم مع باقي المشاركين.

وأشار الوزير إلى أن الصالون سيساهم في فتح المزيد من الأسواق الأوروبية والعربية أمام المنتجات التقليدية التونسية مؤكدا أن وزارة السياحة ستحرص، بالتعاون مع مختلف الهياكل المتدخلة، على توفير كل الظروف اللازمة لإنجاح المشاركة التونسية في الصالون داعيا الجميع إلى بذل أقصى الجهود لحسن الإستعداد لهذه التظاهرة العالمية.

كلمات البحث :الصناعات التقليدية;تونس;ميلانو