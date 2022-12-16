تونس تشهد موجة حادة من الإصابات بالأنفلونزا وضغط كبير على المستشفيات

أعلن رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الدكتور رفيق بوجدارية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، « إن تونس تشهد منذ ثلاثة أسابع موجة حادة من الإصابات بالأنفلونزا الموسمية » مشيرا الى ان المستشفيات تشهد ضغطا كبيرا.

وبين بوجدارية « أن المستشفيات العمومية بصدد استقبال عدد كبير من المرضى المصابين بالأنفلونزا الموسمية لترتفع نسبة العيادات الى حدود 49 بالمائة من مجموع العيادات.

وأفاد المتحدث بأن « أسرة بالاستعجالي ممتلئة تماما بالمرضى في ما شارفت أسرة الإنعاش على استفاء طاقة استيعابها في حين تجاوزت أسرة أقسام الأطفال، استيعابها لتبلغ نسبة 200 بالمائة، (اي اكثر من طفلين في السرير الواحد).

وأوضح بوجدارية أن تحور فيروسات الأنفلونزا الموسمية، وخاصة من نوع « أ » ، واكتسابها قدرة أكبر على الانتشار وعلى التأثير على الصحة الجسدية للمصابين به، جعل تونس تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بهذا الفيروس الذي يتميز بسرعة انتشاره بين مختلف الشرائح العمرية.

كما فسر المتحدث هذا الانتشار بتراجع المناعة الجماعية للمجتمع التونسي، خلال السنتين الماضيتين، التي واجهت فيها تونس جائحة كورونا، والتزام المواطنين بالحجر الصحي وبالإجراءات الوقائية وقلة التنقل والاختلاط.

وبين بوجدارية أن النزلة الموسمية لهذه السنة بصدد التأثير بشكل قوي على المسنين المصابين بالأمراض المزمنة وخاصة منها التي تصيب الجهاز التنفسي، مشيرا الى أن أحد أنواع فيروسات النزلة الموسمية وهو فيروس « في. ار .اس » هو المسؤول عن ارتفاع إصابات الولدان الذين لم تتجاوز أعمارهم السنة الواحدة بالتهاب القصبات الهوائية.

و تتميز أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية لهذه السنة خاصة بالاسهال و التقيؤ و ذلك بالاضافة الى ارتفاع درجات الحراة و المعاناة من الالام الرأس والصدر والسعال، وفق بوجدارية.

وعبر بوجدارية عن تخوفه من « أن تتزامن موجة انتشار الأنفلونزا الموسمية مع انتشار موجة أخرى من الكورونا التي من المتوقع أن تشهدها تونس خلال النصف ثاني من شهر جانفي المقبل ».

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