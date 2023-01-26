تونس تصادق على اتفاق تعاون فني مع اليابان

صدرت المصادقة على اتفاق التعاون الفني المبرم يوم 26 أوت 2022 بين الحكومة التونسية ونظيرتها اليابانية في الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2023، ما يتيح تنفيذه بعد 5 اشهر من توقيعه.

وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي قاما يوم 26 اوت 2022 بمقر وزارة الخارجية التونسية بتوقيع اتفاق تعاون فني الى جانب اتفاق حول التغيرات المناخية.

ويعد الاتفاق الفني من بين النتائج التي حققتها تونس في اطار احتضانها الدورة الثامنة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في افريقيا » تيكاد » 8 يومي 27 و28 اوت 2022.

وتجمع تونس واليابان علاقات تعاون مالي وفني سواء على مستوى دعم المشاريع او اصدار قروض رقاعية « سامواري » الى جانب وجود خطط من الجانب التونسي لاقتراض 100 مليون دولار من اليابان لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 .

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