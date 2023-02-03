تونس تصادق على اتفاق قرض من البنك الافريقي للتنمية لدعم امدادات الغذاء

صادقت تونس على اتفاق القرض مع البنك الافريقي للتنمية بمبلغ قدره 80 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وصدرت المصادقة بالرائد الرسمي عدد 11 بتاريخ 3 فيفري 2023 ، على شكل المرسوم الرئاسي عدد 3 لسنة 2023 والامر عدد 90 لسنة 2023، علما ان اتفاق القرض المذكور وقع في 3 نوفمبر 2022 .

وقام بتوقيع الاتفاق وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، ومدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، علما وانه يوفر لتونس زهاء 257 مليون دينار.

ويهدف المشروع إلى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالقمح اللين والشعير والأسمدة ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية.

ويرنو كذلك الى تحسين نسق الإنتاج من هذه المواد ومن الأعلاف الأساسية في إنتاج الحليب، فضلا عن تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها و دعم القدرات المؤسساتية لهذا القطاع.

وسيساعد التمويل على ضمان التزويد المنتظم بمادة القمح اللين و الشعير بالإضافة الي دعم قرابة 100 الف من صغار الفلاحين للإستعداد للموسم الفلاحي القادم من خلال توفير الأسمدة الضرورية.

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