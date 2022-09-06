تونس تصدر أول مواصفة فنّية على الصعيد الدولي خاصة بمسحوق التّمر

أصدر المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصّناعية المواصفة الفنيّة المتعلقة بمسحوق التّمر م.ت 36.45 (2022)، وذلك بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلّية للأسواق (PAMPAT) المموّل من قبل كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد (SECO) والذي تشرف على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI).

وبذلك تكون تونس البلد الأول والوحيد الذي يضع معايير لتوحيد الخصائص الفنيّة لهذا المنتج الاستثنائي المعروف بفوائده الغذائيّة، والذي يعتبر أيضا بديلا جيدا للسّكر الأبيض. وستمكّن هذه المواصفة الجديدة من مزيد دفع صادرات منظومة التمور التي يتواصل ارتفاع نسقها بشكل ملحوظ بالرّغم من الأزمة الاقتصادية العالميّة.

وقد انطلقت أشغال اعداد هذه المواصفة عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص صلب فريق عمل ضم عديد المتدخّلين من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصّناعية (INNORPI) والمجمع المهني المشترك للتمور ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفنّي للصناعات الغذائية وأهم المخابر والمؤسسات الخاصة لصنع مشتقّات التمور، وذلك بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلّية للأسواق (PAMPAT) المموّل من قبل كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد (SECO) والذي تشرف على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI).

وتحدّد هذه المواصفة الخصائص الفنّية ومعايير جودة مسحوق التمر التونسي. وهي مرجع رسمي يضبط الحدود القصوى والدنيا لمختلف الخصائص الفيزيائية والكيماوية بما يمكّن المتعاملين التونسيين من ضمان الجودة المطلوبة وحسن مطابقة المنتج.

كما ستساهم هذه المواصفة الجديدة في دفع نسق صادرات القطاع. إذ تمثّل الصّادرات 80 % من جملة حجم مبيعات المؤسسات التونسية المشتغلة في انتاج مشتقّات التمور وذلك حسب نتائج الاستمارة التي قام بها مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلّية للأسواق.

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