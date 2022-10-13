تونس تصوّت ضد ضم روسيا لمناطق أوكرانية

صوتت تونس يوم الأربعاء، على إدانة ضمّ روسيا « غير القانوني » لأجزاء من أوكرانيا بعد أن استخدمت موسكو حقّ النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وقد انضمت تونس لـ 142 دولة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية ساحقة على الإدانة.

وبذلك ، تنضمّ تونس لـ 142 دولة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، قد صوّتت بأغلبية ساحقة على إدانة ضمّ روسيا « غير القانوني » لأجزاء من أوكرانيا بعد أن استخدمت موسكو حقّ النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

يُشار إلى أن 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان والجزائر والسودان.

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