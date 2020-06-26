تونس تطلب من الاتحاد الاوروبي الترفيع في حصتها من تصدير زيت الزيتون إلى 100 الف طن

أعلن المدير العام للديوان الوطني للزيت شكري بيوض في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، أن تونس طلبت رسميا من الاتحاد الاوروبي الترفيع في حصتها من صادرات زيت الزيتون الى 100 الف طن.

وقال بيوض إن الديوان بصدد التفاوض حاليا مع الاتحاد الاوروبي للترفيع في هذه الحصة حيث ان الكمية المخصصة لتونس تقدربـ56700 طن فقط، مشيرا إلى أنها كميات ضعيفة جدا خصوصا وان الاتفاقية المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي في هذا الصدد تعود إلى 20 سنة .

وأشار المتحدث إلى أن تونس طلبت في اكثر من مناسبة للترفيع في حصتها وابرام اتفاقية جديدة في الغرض خاصة بعد تسجيل وفرة في الانتاج الوطني لزيت الزيتون البكر الممتاز، مبرزا أن هذه السنة تونس عرفت انتاجا قياسيا قدر بـ350 الف طن.

وبين المتحدث بأن تونس وخلال الثلاثة اشهر الاخيرة اي خلال ازمة انتشار فيروس الكورونا الذي اجتاح العالم ، تمكنت من تصدير زيتها وبكميات اكثر مما هو معتاد حيث بلغت قيمة صادرات الزيت خلال ازمة كوفيد 19 ما يقارب 45 الف طن شهريا وقال ان هذه الارقام القياسية تعود الى جودة زيت الزيتون التونسي وحصوله على الجوائز العالمية وذلك مقارنة مع اسبانيا وايطاليا واليونان وهي من اكبر البلدان المنتجة في العالم .

واعتبر المتحدث بأن الهدف كان مع بداية هذا الموسم تصدير 250 الف طن من الزيت لكن مع نهايته بامكان تونس ان تتجاوز هذا الرقم .

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