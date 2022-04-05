تونس تعتبر تصريح أردوغان تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي

أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص تونس، وتعتبر هذا التصريح تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.

وتذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعتبر في بيان صحفي أصدره بخصوص التطورات الأخيرة في تونس يوم الاثنين، أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

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