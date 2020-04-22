تونس تعلن الجمعة أول أيام رمضان المبارك

أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان البطيخ مساء اليوم الأربعاء، أنّ يوم غد الخميس هو المُتمّم لشهر شعبان والجمعة أول أيام شهر رمضان المعظم .

وأكد مفتي الجمهورية أن صلاة التراويح تُؤدى هذه السنة نظرا للوضع الوبائي في تونس بالبيوت أفضل، مشيرا إلى أن التراويح سنة وليست فريضة .

تتمنى أسرة tunisien.tn لكم رمضانا مباركا، راجية من العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بموفور الصحة والهناء و كل عام و انتم بخير .

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