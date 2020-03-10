تونس تعمل على صناعة لقاح يكافح فيروس كورونا

أعلن المدير العام للرعاية الصحية الأساسية، شكري حمودة، اليوم الثلاثاء، أن تونس تعمل على صناعة لقاح يكافح المرض وهي الآن بصدد تجربة 10 أنواع من اللقاحات، موصيا بعدم تخزين الادوية واستعمالها فقط بوصفة طبية عند الاصابة بالمرض.

وقال شكري حمودة إن الإصابة بفيروس كورونا ليست خطيرة ، مؤكدا أن 90 بالمائة من الحالات هي حالات عادية وبسيطة ولا تتعكر صحة المصاب إلا لدى الاشخاص المصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.

وبين المتحدث بأن وزارة الصحة قامت منذ ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بإجراء 150 تحليل دم، ثبت فقط إصابة 5 منهم، وتعمل على تهيئة أقسام للعزل الصحي لاستقبال المرضى في حال تأكد إصابتهم والتثبت من ضرورة وجودهم في الحجر الصحي بالمستشفى موزعة بين الشمال والوسط والجنوب.

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